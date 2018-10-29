29 октября 2018, понедельник

Во Франкфурте бомба времен Второй мировой стала причиной эвакуации 16 тысяч человек

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Во Франкфурте во время строительных работ была найдена бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бомбу, которая весит 125 килограмм, обнаружили в понедельник во время строительных работ недалеко от центра города.

Примерно 16 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.

Эвакуация должна начаться в 20.00 по местному времени.

Ожидается, что бомбу обезвредят до 1.00 30 октября.

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