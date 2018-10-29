Во Франкфурте бомба времен Второй мировой стала причиной эвакуации 16 тысяч человек

Во Франкфурте во время строительных работ была найдена бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бомбу, которая весит 125 килограмм, обнаружили в понедельник во время строительных работ недалеко от центра города.

Примерно 16 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.

Эвакуация должна начаться в 20.00 по местному времени.

Ожидается, что бомбу обезвредят до 1.00 30 октября.