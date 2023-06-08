Во Франции неизвестный с ножом напал на детей: шестеро ранены
Полиция Франции (Фото:Paul Townley/www.flickr.com)
В четверг, 8 июня в городе Аннеси во французских Альпах неизвестный с ножом напал на людей, семь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.
Об этом пишет DW.
Раненым детям три года, сообщили в полиции.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавший «был задержан благодаря быстрой реакции сил безопасности».
Анонимный местный чиновник и источник службы безопасности сообщили, что нападение произошло в 9:45 утра по местному времени в парке возле городского озера.
AFP со ссылкой на анонимный источник сообщило, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В офисе премьер-министра Элизабет Борн заявили, что она едет на место нападения.