Во Франции неизвестный с ножом напал на детей: шестеро ранены 8 июня, 12:45 Полиция Франции (Фото:Paul Townley/www.flickr.com)

В четверг, 8 июня в городе Аннеси во французских Альпах неизвестный с ножом напал на людей, семь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Об этом пишет DW.

Раненым детям три года, сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавший «был задержан благодаря быстрой реакции сил безопасности».

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Анонимный местный чиновник и источник службы безопасности сообщили, что нападение произошло в 9:45 утра по местному времени в парке возле городского озера.

AFP со ссылкой на анонимный источник сообщило, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

В офисе премьер-министра Элизабет Борн заявили, что она едет на место нападения.