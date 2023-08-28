В школах Франции запретят носить мусульманскую одежду 28 августа, 05:37 Министр решил, что посещение школы в абаи было «религиозным жестом», направленным на проверку сопротивления Республики светской святыне (Фото:pexels.com/ru-ru/@thirdman/)

В школах Франции запретят ношение длинного, обычно черного традиционного арабского женского платья с рукавами — абаи. Мусульманки надевают его в общественных местах.

Об этом заявил министр национального образования европейской страны Габриэль Атталь, пишет France 24.

По его словам, это должно положить конец спорам вокруг одежды, которую носят некоторые студенты.

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Министр решил, что посещение школы в абае было «религиозным жестом, направленным на проверку сопротивления Республики светской святыне, которую школа должна представлять».

«Если вы заходите в класс, вы не можете определить религию учеников, глядя на них», — добавил он.

Во Франции, согласно закону от 15 марта 2004 года, «в школах, колледжах и государственных средних школах, ношение знаков или одежды, с помощью которых учащиеся проявляют религиозную принадлежность, запрещено». Циркуляр определяет эти знаки как «исламская вуаль», ярмолка или крест явно чрезмерных размеров".

Национальное образование уже убрало упоминание об абайе в циркуляре в ноябре, до того времени он рассматривал эту одежду, как и банданы и длинные юбки, также упомянутые, как одежду, которая может быть запрещена, если она «носится таким образом, чтобы якобы демонстрировать религиозную принадлежность».