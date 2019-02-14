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Во Франции задержали инкассатора, который сбежал с 3,4 млн евро

Сегодня, 16:41
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EPA

Во Франции водитель-инкассатор исчез с 3,4 млн евро

Во Франции полицейские задержали сотрудника инкассаторской службы, который украл из служебной машины 3,4 млн евро.

Как сообщает BBC, 28-летнего Эдриана Дербеса нашли в его квартире в городе Амьен вместе с частью пропавших из инкассаторской машины денег.

Во время задержания Дербес пытался сбежать через окно с несколькими сумками, заполненными деньгами.

Согласно сообщению AFP, исчезнувшие 1,5 млн евро до сих пор не найдены.

Подозреваемый Эдриан Дербес был задержан во вторник вечером, 12 февраля.

Напомним, что 11 февраля недалеко от Парижа водитель инкассаторского фургона вместе с деньгами исчез после того, как его напарники вышли в офис Western Union.

Теги:   Инкассаторы Франция

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