Во Франции впервые в истории экс-президента будут судить за коррупцию Вчера, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Former French President Nicolas Sarkozy before the match/File Photo Николя Саркози Former French President Nicolas Sarkozy before the match/File Photo

В Париже кассационный суд отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие.

Об этом сообщает Le Figaro.

Этот этап стал последним, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса.

Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцога и экс-генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые являются фигурантами этого дела.

Саркози подозревают в попытке получить секретную информацию от Азибера в 2014 году через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.

По словам Саркози, предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушке.

Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Его осудили за злоупотребление государственными средствами. Он получил условный срок в 2011 году.

Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.