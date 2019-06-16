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Во Франции в пожаре уничтожены 250 тысяч литров коньяка

Вчера, 15:38
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Во Франции в пожаре уничтожены 250 тысяч литров коньяка - фото

Flickr/Tatsiana Zhuk

Иллюстративное фото

Во французском регионе Коньяк произошел масштабный пожар, который уничтожил 250 тысяч литров коньяка.

Об этом сообщает BFMTV.

Пожар охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 метров квадратных, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Спасатели еще сутки следили за местом пожара, поскольку в погребе оставался алкоголь и могло возникнуть новое возгорание.

Теги:   Коньяк Франция

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