Во Франции в пожаре уничтожены 250 тысяч литров коньяка
Вчера, 15:38
Во французском регионе Коньяк произошел масштабный пожар, который уничтожил 250 тысяч литров коньяка.
Об этом сообщает BFMTV.
Пожар охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 метров квадратных, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
Спасатели еще сутки следили за местом пожара, поскольку в погребе оставался алкоголь и могло возникнуть новое возгорание.