Во Франции в пожаре уничтожены 250 тысяч литров коньяка Вчера, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Flickr/Tatsiana Zhuk Иллюстративное фото Flickr/Tatsiana Zhuk

Во французском регионе Коньяк произошел масштабный пожар, который уничтожил 250 тысяч литров коньяка.

Об этом сообщает BFMTV.

Пожар охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 метров квадратных, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Спасатели еще сутки следили за местом пожара, поскольку в погребе оставался алкоголь и могло возникнуть новое возгорание.