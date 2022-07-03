«Сидят тихо, как мыши». Во Франции снижается влияние россиян — посол Омельченко 3 июля, 09:43 Вадим Омельченко (Фото:Ambassade d’Ukraine en France/Посольство Украины во Франции/Facebook)

Во Франции снижается влияние россиян. Об этом посол Украины в Париже Вадим Омельченко заявил в эфире телемарафона.



По его словам, граждане РФ были очень активны во Франции и у них действительно было «много мощностей и влияния».

«Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно», — рассказал Омельченко.

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Посол говорит, что французы «будто проснулись», сейчас они солидарны с украинцами, и «уровень поддержки очень серьезный».

В ходе саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия не может и не должна победить», а поддержка Украины и санкции против Москвы будут продолжаться «столько, сколько это необходимо». Он заявил, что Париж передаст Киеву дополнительные гаубицы Caesar и значительное количество бронетехники.

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