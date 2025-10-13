Во Франции объявили состав нового правительства во главе с Себастьяном Лекорню

В воскресенье, 12 октября, во Франции представили новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Себастьян Лекорню после его повторного назначения.

Об этом сообщает DW.

На своих должностях остались министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, министр экономики и финансов Ролан Лескюр, министр культуры Рашида Дати, а также министр юстиции Жерар Дарманин.

Реклама

В то же время отмечается, что среди более чем 30 министров, вице-премьеров и заместителей министров нового правительства «есть несколько малоизвестных общественности личностей».

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести первое заседание нового правительства 14 октября в 10:00, сообщает официальный сайт Елисейского дворца.

10 октября Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

Ранее Лекорню заявлял, что планирует завершить свою работу и в ближайшие дни будет назначен новый глава правительства.

Агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября Макрон впервые назначил Лекорню премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.