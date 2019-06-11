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Во Франции разоблачили неонацистскую ячейку, планировавшую атаки на евреев и мусульман — СМИ

Сегодня, 22:56
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Во Франции разоблачили неонацистскую ячейку, планировавшую атаки на евреев и мусульман — СМИ - фото

PoliceNat95/Twitter

Полиция Франции разоблачила деятельность неонацистской ячейки, которая планировала атаки против еврейских и мусульманских общин, сообщает AFP со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, в период с сентября 2018 года по май 2019 года были предъявлены обвинения пятерым участниками группы, «близкой по идеологии к неонацистскому движению».

Полиция города Гренобль первым задержала мужчину по обвинению в хранении оружия в сентябре 2018 года. Дальнейшее расследование вывело правоохранителей на четырех других подозреваемых, двое из которых были несовершеннолетними.

В рамках расследования было установлено, что они планировали заговор с целью совершить нападения на места поклонения мусульман или евреев.

Источники не раскрыли подробностей о конкретных целях или мотивах.

Теги:   Антисемитизм Мусульмане Евреи Неонацизм Франция

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