Во Франции разоблачили неонацистскую ячейку, планировавшую атаки на евреев и мусульман — СМИ Сегодня, 22:56 Цей матеріал також доступний українською PoliceNat95/Twitter PoliceNat95/Twitter

Полиция Франции разоблачила деятельность неонацистской ячейки, которая планировала атаки против еврейских и мусульманских общин, сообщает AFP со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, в период с сентября 2018 года по май 2019 года были предъявлены обвинения пятерым участниками группы, «близкой по идеологии к неонацистскому движению».

Полиция города Гренобль первым задержала мужчину по обвинению в хранении оружия в сентябре 2018 года. Дальнейшее расследование вывело правоохранителей на четырех других подозреваемых, двое из которых были несовершеннолетними.

В рамках расследования было установлено, что они планировали заговор с целью совершить нападения на места поклонения мусульман или евреев.

Источники не раскрыли подробностей о конкретных целях или мотивах.