Политический скандал. Во Франции депутаты от партии Макрона хотят сделать обязательным вывешивание портрета президента в мэриях 12 мая, 08:30 Эммануэль Макрон (Фото:Laurent Cipriani/Pool via REUTERS)

Во Франции вызвало политический скандал предложение двух законодателей из центристской партии Эммануэля Макрона сделать обязательным для мэрий вывешивание портрета президента.

Об этом пишет The Guardian.

В четверг, 11 мая, нижняя палата парламента Франции приняла предложения, согласно которым мэрии муниципалитетов с населением более 1500 человек должны будут вывешивать французский и европейский флаги, как это уже делает большинство из них.

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Однако в рамках серии поправок к законопроекту двум законодателям-центристам из партии Макрона Возрождение Дени Масселья и Николь Дюбре-Шира удалось добавить положение о том, что все мэрии должны по закону вывешивать портрет президента.

Поправка касается портретов любых действующих президентов, а не конкретно Макрона. Прежде чем вернуться в нижнюю палату парламента, предложение должно пройти обсуждение в сенате.

В настоящее время в мэриях по всей Франции висят портреты действующих президентов, но это традиция, а не юридическое обязательство.

Масселья, законодатель из департамента Мэн-и-Луар, сказал парламенту, что мэрии — это «как дом французского народа».

«Поэтому портрет президента — кто бы он ни был — должен быть там вывешен из уважения к демократическому голосованию», — сказал он.

Левые воспользовались предложенной поправкой для нападок на партию Макрона. Антуан Леомен из радикальной левой партии La France Insoumise обвинил центристов Макрона в «культе лидера» и призвал мэров снять фотографию Макрона в знак протеста как против предложения о портрете, так и против нового закона Макрона о повышении минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Другой депутат от радикальных левых, Ракель Гарридо, обвинила партию Макрона в том, что она хочет провести закон «силой».