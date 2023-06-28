Скорость более 6 000 км/ч. Во Франции провели первое испытание гиперзвукового глайдера 28 июня, 05:04 Гиперзвуковые глайдеры — беспилотные маневровые летательные аппараты, которые летают со скоростью более 5 Махов (6 000 км/ч) (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

Во Франции прошло первое испытание прототипа гиперзвукового глайдера VMAX в рамках разработки новейших ракетных технологий.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство оборонных закупок Франции сообщило, что в понедельник с ракетного полигона Бискаросс в Бискайском заливе на юго-западе Франции стартовала звуковая ракета с гиперзвуковым глайдером VMAX.

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«Ее летные испытания на очень сложной траектории большой дальности стали беспрецедентным техническим вызовом, который проложит путь к будущему нашей национальной дорожной карты гиперскорости», — говорится в заявлении агентства.

Одновременно агентство не предоставило никаких деталей относительно результатов испытания, но отметило, что в настоящее время проводится анализ данных, собранных во время испытания. В 2019 году Франция заключила контракт с аэрокосмической компанией ArianeGroup по управлению программой VMAX, направленной на разработку демонстратора гиперзвуковых глайдеров.

Гиперзвуковые глайдеры — беспилотные маневровые летательные аппараты, которые летают со скоростью более 5 Махов (6 000 км/ч) — уже несколько лет исследуются крупными ядерными державами.