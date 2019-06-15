Во Франции прошла самая малочисленная акция желтых жилетов за всю историю протестов 15 июня, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Громадське Громадське

В субботу, 15 июня, во Франции на акцию желтых жилетов вышла рекордно малое количество людей.

Об этом сообщает УНИАН.

В акции желтых жилетов приняли участие 7 тыс. человек, что является самым низким показателем за всю историю протестов с ноября прошлого года.

Это был 31-й мобилизационный уикенд желтых жилетов. В Париже было всего 950 протестующих. Для сравнения, в минувшую субботу, 8 июня, в акции по всей Франции приняли участие 10,3 тыс. человек.

В Тулузе полиция разогнала манифестантов с помощью слезоточивого газа.

Во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 — тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты желтых жилетов прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.