Во Франции произошло землетрясение магнитудой до 5,8, повреждены сотни зданий

18 июня, 06:58
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Город Де-Севр (Deux-Sèvres) (Фото:futura-sciences.com)

Город Де-Севр (Deux-Sèvres) (Фото:futura-sciences.com)

В субботу, 17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий сочли непригодными для проживания.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что особенно пострадал регион Приморская Шаранта, известно о двух раненых людях в городе Де-Севр. Из-за землетрясения эвакуировали около 170 человек. Были повреждены дома, школы и церкви.

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала землетрясение необычным и выразила солидарность с теми, кому он принес беды. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.

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Землетрясения магнитудой более пяти баллов являются редким явлением для Франции, последний произошел в ноябре 2019 года.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Землетрясение

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