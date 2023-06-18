Во Франции произошло землетрясение магнитудой до 5,8, повреждены сотни зданий
Город Де-Севр (Deux-Sèvres) (Фото:futura-sciences.com)
В субботу, 17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий сочли непригодными для проживания.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что особенно пострадал регион Приморская Шаранта, известно о двух раненых людях в городе Де-Севр. Из-за землетрясения эвакуировали около 170 человек. Были повреждены дома, школы и церкви.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала землетрясение необычным и выразила солидарность с теми, кому он принес беды. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.
Землетрясения магнитудой более пяти баллов являются редким явлением для Франции, последний произошел в ноябре 2019 года.