Выборы президента Франции: кандидат с третьим результатом призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре 11 апреля, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Жан-Люк Меланшон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Кандидат в президенты Франции от ультралевых Жан-Люк Меланшон, который занял третье место по итогам первого тура выборов, призывает не голосовать за Марин Ле Пен во втором туре.

Об этом сообщает BFMTV.

«Решать вам… Мы знаем, за кого мы никогда не проголосуем. Вы не должны давать мадам Ле Пен ни единого голоса», — заявил Меланшон.

Меланшон — лидер крайне левой партии Непокоренная Франция. В первом туре президентских выборов он набрал 20,2%, уступив Макрону и Ле Пен.

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По предварительным данным, первый тур выборов выиграл действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 27,3%.

Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.

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