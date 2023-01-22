Во Франции прекратил работу российский пропагандистский канал RT 22 января, 03:34 RT больше не будет работать во Франции (Фото:NEXTA/Telegram)

Во Франции после заморозки его банковских счетов приостановил работу российский пропагандистский канал RT France.

Об этом заявили сами российские пропагандисты.

«После 5 лет усилия власти достигли своей цели: закрытие RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, Генеральная дирекция казначейства решила заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей деятельности», — заявили представители телеканала.

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В то же время, в Министерстве иностранных дел Франции подчеркнули, что считают легитимным решение приостановить деятельность российского канала RT France.