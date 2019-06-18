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Во Франции полиция привезла школьника на экзамен. Он не успел на автобус и разбил автомобиль отца

Вчера, 23:14
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Во Франции полиция привезла школьника на экзамен. Он не успел на автобус и разбил автомобиль отца - фото

northerncontinent/flickr.com

Полиция решила, что будет неуместно, если школьник пропустит экзамен

Во Франции сотрудники полиции доставили на экзамен студента, который спешил на экзамен и по дороге разбил машину своего отца.

Об этом сообщает ВВС.

18-летний студент из городка Альби в понедельник, 18 июня должен был сдавать выпускной экзамен в старшей школе, однако опоздал на автобус, поэтому взял машину отца.

По дороге он не вписался в поворот и врезался в ограждение.

Прибывшие на место ДТП полицейские, после проверки его состояния доставили молодого человека в школу за несколько минут до экзамена.

По словам сотрудников местной полиции, они прибыли на место происшествия и обнаружили студента «невредимым». Затем ученику провели тест на алкоголь, который оказался негативным.

В полиции отметили, что по словам подростка, что он очень хотел сдать экзамен, поэтому они согласились с тем, что пропуск экзамена, который требуется для выпускников средней школы во Франции, был бы «неуместным».

Полицейские решили отвезти его в школу и прибыли за две минуты до начала экзамена.

Теги:   Школьники Франция

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