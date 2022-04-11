Во Франции подсчитали 98% голосов: Макрон выиграл первый тур выборов 11 апреля, 03:58 Цей матеріал також доступний українською Макрон выиграл первый тур выборов (Фото:Olivier Hoslet/Pool via REUTERS)

Первый тур президентских выборов во Франции, состоявшийся в воскресенье, 10 апреля, выиграл действующий лидер республики Эммануэль Макрон. Об этом свидетельствуют результаты обработки более 98% бюллетеней.



Макрон, представляющий партию Вперед, республика!, набрал 27,3% голосов избирателей. Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.



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Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон с 21,7%. Он уже призвал своих сторонников во втором туре поддержать именно Ле Пен.



Явка составила 73,3% – это самый низкий показатель за последние 20 лет для первого тура выборов.



Макрон стремится стать первым президентом Франции, переизбранным на второй президентский срок после Жака Ширака в 2002 году. Почти на протяжении всей кампании у него было преимущество, однако за последний месяц гонка обострилась. Несмотря на то, что Макрону удалось победить Ле Пен на выборах в 2017-м, эксперты прогнозируют более жесткий поединок между ними в этом году.



Последние опросы прочат победу Макрону во втором туре с незначительным преимуществом. Действующего президента во втором туре готов поддержать 54% избирателей, Марин Ле Пен — 46%.



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