Пенсионная реформа Макрона получила «зеленый свет» от Конституционного совета. Ранее она вызвала массовые протесты 14 апреля, 20:32 Эммануэль Макрон (Фото:Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Пенсионная реформа президента Франции Эммануэля Макрона, вызвавшая массовые протесты, получила «зеленый свет» Конституционного совета и теперь может быть подписана как закон.

Об этом сообщает Reuters.

Министр труда Оливье Дюссо заявил, что закон вступит в силу 1 сентября, как и планировалось изначально, отклонив просьбы профсоюзов не обнародовать его перед лицом огромного общественного сопротивления.

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Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство выступают против реформы, а также тот факт, что правительство сослалось на статью 49.3 конституции, позволяющую ему принять законопроект без окончательного голосования в парламенте, которое оно могло бы проиграть.

Совет заявил, что действия правительства соответствуют конституции, и одобрил повышение законного пенсионного возраста, при этом были отменены лишь второстепенные меры, направленные на повышение занятости пожилых работников на том основании, что они не подпадают под действие этого законодательства.

Жесткие профсоюзы и оппозиция предупредили, что не отступят.