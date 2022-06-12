Во Франции горят леса: пожар распространился на 100 гектаров 12 июня, 06:48 Цей матеріал також доступний українською Вертолеты тушат пожары во Франции (Фото:/twitter.com/CariniAlexandre)

Вблизи Нарбонны во Франции пожар уничтожил 100 гектаров леса. Пожар возле Грасса был ликвидирован в субботу вечером, 12 июня.

Об этом сообщает Le Figaro.



Пожар в Орнезоне вспыхнул в пятницу, 10 июня, и охватил сотню гектаров леса, но затем был взят под контроль. С огнем сражаются около 300 пожарных, девять самолетов и вертолет.

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В другом месте, близ Грасса, в субботу также возник пожар, который вечером удалось локализовать. Отмечается, что сначала занялись кустарники. К борьбе со стихией привлечены 150 пожарных. Сообщается, что выгорело около 12 га леса.

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