Во Франции горят леса: пожар распространился на 100 гектаров

12 июня, 06:48
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Вертолеты тушат пожары во Франции (Фото:/twitter.com/CariniAlexandre)

Вертолеты тушат пожары во Франции (Фото:/twitter.com/CariniAlexandre)

Вблизи Нарбонны во Франции пожар уничтожил 100 гектаров леса. Пожар возле Грасса был ликвидирован в субботу вечером, 12 июня.

Об этом сообщает Le Figaro.

Пожар в Орнезоне вспыхнул в пятницу, 10 июня, и охватил сотню гектаров леса, но затем был взят под контроль. С огнем сражаются около 300 пожарных, девять самолетов и вертолет.

Видео дня
https://twitter.com/CariniAlexandre/status/1535615839801589760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1535615839801589760%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ru%2Frubric-world%2F3505016-vo-francii-busuut-lesnye-pozary.html

В другом месте, близ Грасса, в субботу также возник пожар, который вечером удалось локализовать. Отмечается, что сначала занялись кустарники. К борьбе со стихией привлечены 150 пожарных. Сообщается, что выгорело около 12 га леса.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Франция Лесные пожары

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