Более 40 тыс. человек по всей стране. Во Франции прошли массовые демонстрации в поддержку Украины 6 марта, 21:55 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация проходила в виде марша от площади Республики до Бастилии (Фото:out of rights)

К протестующим в столице присоединились два кандидата в президенты Франции.

В субботу, 5 марта, по всей Франции было организовано 119 акций протеста против вторжения российских войск в Украину. По данным Министерства внутренних дел на манифесты вышло более 41 тыс. человек по всей стране, 16 тыс. из которых — в Париже.

Фото: out of rights

В столице Франции прошел большой марш от площади Республики до Бастилии, где после марша выступали посол Украины во Франции Вадим Омельченко, французские политики, представители украинской, беларуской и грузинской диаспор, деятели культуры из организации Stand with Ukraine.

Фото: out of rights

За пять недель до первого тура президентских выборов два кандидата, Янник Жадо и Анн Идальго, присоединились к парижскому маршу.

Фото: out of rights

Напомним, в прошлую субботу, 27 февраля, по всем Франции также проходили демонстрации, однако на них тогда вышло вдвое меньше людей — 20 тысяч в десятках городов.

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