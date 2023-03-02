Во Франции арестовали виллу, которую связывают с российским олигархом Рашниковым

2 марта, 03:24
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Виктор Рашников (Фото:TREST_org/Twitter)

Виктор Рашников (Фото:TREST_org/Twitter)

Правосудие Франции смогло впервые арестовать виллу на Лазурном побережье, которую связывают с российским олигархом Виктором Рашниковым.

Об этом сообщает Le Monde.

Особняк стоимостью 23 миллиона евро в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра на юге Франции могут конфисковать.

Вилла Рашникова сначала не интересовала французских следователей, потому что "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".

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Издание сообщает, что после начала полномасштабного вторжения РФ виллу продали принадлежавшей панамской структуре швейцарской компании.

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https://www.youtube.com/watch?v=Ftxa2HVCOSY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Олигархи Санкции против России

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