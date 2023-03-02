Во Франции арестовали виллу, которую связывают с российским олигархом Рашниковым 2 марта, 03:24 Виктор Рашников (Фото:TREST_org/Twitter)

Правосудие Франции смогло впервые арестовать виллу на Лазурном побережье, которую связывают с российским олигархом Виктором Рашниковым.

Об этом сообщает Le Monde.



Особняк стоимостью 23 миллиона евро в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра на юге Франции могут конфисковать.



Вилла Рашникова сначала не интересовала французских следователей, потому что "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".



Видео дня

Издание сообщает, что после начала полномасштабного вторжения РФ виллу продали принадлежавшей панамской структуре швейцарской компании.

Читайте также: В США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга на 75 млн долларов