Во Франции арестовали виллу, которую связывают с российским олигархом Рашниковым
Виктор Рашников (Фото:TREST_org/Twitter)
Правосудие Франции смогло впервые арестовать виллу на Лазурном побережье, которую связывают с российским олигархом Виктором Рашниковым.
Об этом сообщает Le Monde.
Особняк стоимостью 23 миллиона евро в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра на юге Франции могут конфисковать.
Вилла Рашникова сначала не интересовала французских следователей, потому что "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".
Издание сообщает, что после начала полномасштабного вторжения РФ виллу продали принадлежавшей панамской структуре швейцарской компании.