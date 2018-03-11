Во Флориде ратовавшая за оружие активистка получила пулю от четырехлетнего сына

Известная во Флориде активистка, выступавшая за свободное ношение оружия, была серьезно ранена своим четырехлетним сыном, сообщает The Daily Mail.

31-летняя Джейми Гилт агитировала за право застрелить того, кто угрожает ее семье. За сутки до инцидента она хвалилась в соцсетях: "Даже мой 4-летний сын умеет стрелять из 22 калибра".

6 марта она везла на грузовике лошадь в Джэксонвилле. Сзади сидел ее маленький сын. Он взял с сиденья заряженный пистолет 45 калибра и выстрелил в мать. Пуля прошла через спинку водительского кресла и попала Джейми в спину.

Местный заместитель шерифа, проезжавший мимо, заметил, что грузовик стало мотать из стороны в сторону. Когда он притормозил, Джейми помахала ему и сообщила, что ее подстрелили. Женщину доставили в больницу. О подробностях ранения не сообщается, но известно, что Джейми находится в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование по факту того, что заряженный пистолет оказался в руках ребенка.

Требования ужесточить законы о свободном владении оружия во Флориде стали выдвигаться после трагедии в средней школе Марджори Стонман Дуглас 14 февраля, где 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.

Пережившие стрельбу школьники и родственники жертв требовали от президента США Дональда Трампа ограничить свободную продажу оружия. Вместо этого Трамп предложил вооружить учителей.

Под давлением общественности сенат штата Флорида принял законопроект, который вводит некоторые ограничения на свободное владение оружием и в то же время разрешает учителям носить оружие в школу.