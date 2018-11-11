Во Флориде проведут пересчет голосов на выборах в Сенат и губернатора

Власти американского штата Флорида приняли решение об автоматическом пересчете голосов, чтобы выявить победителя прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Сенат и губернатора, сообщает Reuters.

Результаты пересчета обещают огласить не позднее следующего четверга, 15 ноября.

По последним данным, жители Флориды избрали в Сенат республиканца Рика Скотта, который занимал пост губернатора штата. Однако его соперник демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тысяч голосов, то есть разница между кандидатами составляет около 0,15%.

Не выявлен и победитель борьбы за губернаторское кресло. Республиканец Рон ДеСантис опережает демократа Эндрю Гиллума на 33,7 тысячи голосов, или 0,41 процента. Гиллум, который может стать первым афро-американским губернатором Флориды, инициировал пересчет голосов.

Пристальный интерес к Флориде вызвало заявление Скотта о том, что демократы могли организовать вброс в округах Броуард и Палм Бич. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что правоохранительные органы проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида.

"Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в Броварде и Палм-Бич во Флориде. Флорида проголосовала за Рика Скотта", - написал он.

Аналогичная ситуация складывается и на губернаторских выборах в штате Джорджия. Там тоже лидирует кандидат от Республиканской партии Брайан Кемп, однако демократы пытаются это оспорить.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.