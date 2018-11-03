Во Флориде произошла стрельба в йога-центре: пятеро пострадавших

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и позже застрелился, передает CNN.
По данным полиции, ранения получили пять человек. Они были госпитализированы.
Смотрите также
- Массовая стрельба в синагоге Питтсбурга: подозреваемый отказался признать вину
- В центре Бердянска мужчина устроил стрельбу: есть раненые
- В одной из школ Северной Каролины произошла стрельба, один погибший
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования