03 ноября 2018, суббота

Во Флориде произошла стрельба в йога-центре: пятеро пострадавших

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Стрельба произошла в городе Таллахасси
Фото: Cay Mary via Twitter

Стрельба произошла в городе Таллахасси

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям и позже застрелился, передает CNN.

По данным полиции, ранения получили пять человек. Они были госпитализированы.

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