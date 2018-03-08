Во Флориде приняли законопроект о вооружении учителей

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Протест во Флориде против свободного владения оружием

Протест во Флориде против свободного владения оружием

Сенат штата Флорида, США, принял законопроект, который разрешает учителям и сотрудникам носить в школу оружие, сообщает CNN.

Законопроект также вводит некоторые ограничения на свободное владение оружием. Так, законодатели Флориды повысили возраст приобретения оружия с 18 до 21 года. Правоохранительные органы наделили большими полномочиями для конфискации оружия у людей, которые считаются потенциально опасными или психически нездоровыми. Кроме того, вводится трехдневный период проверки при покупке оружия.

В течение 15 дней законопроект должен подписать губернатор штата Рик Скотт.

Законопроект разработали на фоне гражданских протестов после того, как 14 февраля в городе Паркленд произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз признался в содеянном.

Пережившие стрельбу школьники и родственники жертв требовали от президента США Дональда Трампа ограничить свободную продажу оружия. Вместо этого Трамп предложил вооружить учителей. Он также считает подобные инциденты следствием психических расстройств стрелявших, а не системной политики США в плане владения оружием.

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