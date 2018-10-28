28 октября 2018, воскресенье

Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолет

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Авария произошла в округе Бревард
Фото: BCFRpio via Twitter

Авария произошла в округе Бревард

В американском штате Флорида потерпел крушение легкомоторный самолет, пострадал один человек, сообщает WFTV.

Пострадавшего госпитализировали, о его состоянии пока не сообщается.

Как отмечается, авария произошла в округе Бревард около аэропорта Валькирия. Воздушное судно является репликой истребителя P-51 Mustang. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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