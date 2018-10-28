Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолет

В американском штате Флорида потерпел крушение легкомоторный самолет, пострадал один человек, сообщает WFTV.
Пострадавшего госпитализировали, о его состоянии пока не сообщается.
Как отмечается, авария произошла в округе Бревард около аэропорта Валькирия. Воздушное судно является репликой истребителя P-51 Mustang.
**AIRCRAFT INCIDENT** Valkaria Airport. Valkaria. Replica P51 Mustang with moderate damage. One person with minor injuries transported by BCFR. Unknown cause. No other info. TOC- 13:57hrs #AIRCRAFT #VALKARIA #BREVARDCOUNTY #BCFR #BREVARDSBRAVEST pic.twitter.com/wR0bRT56N4— BCFRpio (@BCFRpio) 27 октября 2018 г.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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