Во Флориде подростки угнали авто и попали в смертельное ДТП

В американском городе Помпано-Бич (штат Флорида) подростки угнали машину и попали в смертельное ДТП.

Как сообщает Palm Beach Post, за рулем авто находился 14-летний парень. Около 3:00 ночи он потерял контроль над Тойотой, машина съехала с дороги, влетела в пальму и металлический столб железнодорожных путей и перевернулась.

В авто находились еще шесть подростков.

В результате ДТП погибли два человека – 19-летний парень и 12-летняя девушка. Другие пассажиры в возрасте от 12 до 14 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В местной полиции сообщили, что машина была похищена. Ведется расследование инцидента.