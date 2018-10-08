08 октября 2018, понедельник

Во Флориде объявлен режим ЧС в связи с усилением тропического шторма Майкл

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Тропический шторм Майкл в Мексике

Тропический шторм Майкл в Мексике

Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил, что власти приняли решение ввести чрезвычайное положение в 26 из 67 округов в связи с усилением тропического шторма Майкл.

В готовность приведены также 500 представителей нацгвардии, передает Fox News.

"Объявляя чрезвычайную ситуацию, гарантирую, что штат и местное правительство имеет достаточно времени, ресурсов и гибкости, чтобы подготовиться к этому шторму", - заявил Скотт.

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