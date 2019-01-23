Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в банке
В среду, 23 января, в американском городе Себринг,
штат Флорида, мужчина открыл стрельбу в отделении банка SunTrust Bank, в
результате несколько человек получили ранения.
Как сообщает WFLA-Channel 8, в полиции
округа Хайлендс заявили, что произошел инцидент с "захватом заложников".
Полиция Себринга окружила здание банка. Полиция
пыталась договориться с вооруженным мужчиной, который забаррикадировался в
банке. Захватчик в конечном счете сдался после того, как полицейский спецназ
вошел в банк и продолжил переговоры.
Власти еще не опубликовали официальную
информацию о том, был ли кто-либо убит во время нападения и насколько серьезны травмы.
Также неясно, являются ли раненые
сотрудниками банка или клиентами.