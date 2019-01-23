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Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в банке

23 января, 22:23
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Highlands News-Sun

В среду, 23 января, в американском городе Себринг, штат Флорида, мужчина открыл стрельбу в отделении банка SunTrust Bank, в результате несколько человек получили ранения.

Как сообщает WFLA-Channel 8, в полиции округа Хайлендс заявили, что произошел инцидент с "захватом заложников".

Полиция Себринга окружила здание банка. Полиция пыталась договориться с вооруженным мужчиной, который забаррикадировался в банке. Захватчик в конечном счете сдался после того, как полицейский спецназ вошел в банк и продолжил переговоры.

Власти еще не опубликовали официальную информацию о том, был ли кто-либо убит во время нападения и насколько серьезны травмы. Также неясно, являются  ли раненые сотрудниками банка или клиентами.

Теги:   США

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