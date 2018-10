Во Флориде бушует ураган Майкл: стало известно о первой жертве

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушившегося на штат Флорида урагана Майкл, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, причиной смерти жителя округа Гэдсден стало упавшее дерево.

This is what a CAT 4 will do. I do not understand why some people never evacuate. #HurricaneMichael pic.twitter.com/mBgde7JS2J