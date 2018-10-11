Во Флориде бушует ураган Майкл: стало известно о первой жертве

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушившегося на штат Флорида урагана Майкл, сообщает газета The Guardian.
По данным газеты, причиной смерти жителя округа Гэдсден стало упавшее дерево.
This is what a CAT 4 will do. I do not understand why some people never evacuate. #HurricaneMichael pic.twitter.com/mBgde7JS2J— Antonio Paris (@AntonioParis) 10 октября 2018 г.
Как сообщается, вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.
There’s a lot of damage in Panama City, FL. #HurricaneMichael pic.twitter.com/c3Ik4R3ZRs— Jeff Gammons (@StormVisuals) 10 октября 2018 г.
Hurricane Michael tore off roofs as its powerful winds and devastating storm surge wreaked havoc in Panama City Beach, Florida https://t.co/VYgrAEkXPj pic.twitter.com/jlP7ODTXHF— CNN (@CNN) 11 октября 2018 г.
По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.
Breaking Video: Massive storm surge reported in St. George Island, Florida. pic.twitter.com/VrBejUXEW8— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 10 октября 2018 г.
BREAKING: Catastrophic storm surge in Mexico Beach, FL #HurricaneMichael pic.twitter.com/BAUnOyU84m— Global News Network (@GlobalNews77) 10 октября 2018 г.
Напомним, 10 октября мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.
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