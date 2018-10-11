Во Флориде бушует ураган Майкл: стало известно о первой жертве

Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушившегося на штат Флорида урагана Майкл, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, причиной смерти жителя округа Гэдсден стало упавшее дерево.

This is what a CAT 4 will do. I do not understand why some people never evacuate. #HurricaneMichael pic.twitter.com/mBgde7JS2J — Antonio Paris (@AntonioParis) 10 октября 2018 г.

Как сообщается, вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

Hurricane Michael tore off roofs as its powerful winds and devastating storm surge wreaked havoc in Panama City Beach, Florida https://t.co/VYgrAEkXPj pic.twitter.com/jlP7ODTXHF 11 октября 2018 г.

По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

Breaking Video: Massive storm surge reported in St. George Island, Florida. pic.twitter.com/VrBejUXEW8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 10 октября 2018 г.

Напомним, 10 октября мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.