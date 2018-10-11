11 октября 2018, четверг

Во Флориде бушует ураган Майкл: стало известно о первой жертве

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Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды
Фото: TEZI ‏via Twitter

Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушившегося на штат Флорида урагана Майкл, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, причиной смерти жителя округа Гэдсден стало упавшее дерево.

Как сообщается, вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

Напомним, 10 октября мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.

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