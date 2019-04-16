Внутри собора Нотр-Дам пострадал только один архитектурный объект Вчера, 22:56 576 Цей матеріал також доступний українською Christophe Petit Tesson/REUTERS Упавший шпиль повредил главный алтарь собора Christophe Petit Tesson/REUTERS

Представитель собора Нотр-Дам Лоран Прадес заявил, что из-за пожара внутри знаменитого здания получил повреждения только один архитектурный объект - главный алтарь.

В комментарии AP он рассказал, что шпиль собора упал на главный алтарь, установленный в 1989 году, не задев другие ценности.

"Мы смогли спасти все остальное. Все стелы 18-го века, пиеты, фрески, часовни и большой орган в порядке", - сказал Прадес.

Он добавил, что три больших витража уцелели, но на них могли остаться следы от жара. Повреждения на витражах будут установлены во время экспертизы.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушитьутром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе,уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить более 700 млн евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.