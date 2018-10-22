22 октября 2018, понедельник

Внучка Муссолини хочет присоединиться к правым популистам Италии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Алессандра Муссолини

Алессандра Муссолини

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра хочет присоединиться к правопопулистской партии Лига, сообщает The Times.

Муссолини, которая является членом Европарламента, ранее положительно отзывалась об одном из лидеров Лиги Маттео Сальвини, который в 2018 году занял пост вице-премьера и главы МВД Италии в новом коалиционном правительстве.

Как пишет издание, Муссолини постоянно следит за социальными сетями, выискивая "оскорбительные" отзывы о своем деде с намерением в последующем подать в  суд на "клеветников". 

Ранее Сальвини раскритиковали за фразу, "Много врагов - много чести", приписываемую итальянскому диктатору. Это выражение Сальвини использовал, комментируя критическую статью о деятельности политика на посту главы МВД.

Смотрите также

Евроскептик Сальвини известен своей пророссийской позицией. В июле во время визита в Москву он выступил за отмену санкций ЕС в отношении России до конца года. Он заверил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины, например, правом вето.

Ранее итальянский политик назвал Революцию Достоинства в Украине "фальшивой" и считает законной аннексию Крыма в 2014 году.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове