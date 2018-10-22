Внучка Муссолини хочет присоединиться к правым популистам Италии

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра хочет присоединиться к правопопулистской партии Лига, сообщает The Times.

Муссолини, которая является членом Европарламента, ранее положительно отзывалась об одном из лидеров Лиги Маттео Сальвини, который в 2018 году занял пост вице-премьера и главы МВД Италии в новом коалиционном правительстве.

Как пишет издание, Муссолини постоянно следит за социальными сетями, выискивая "оскорбительные" отзывы о своем деде с намерением в последующем подать в суд на "клеветников".

Ранее Сальвини раскритиковали за фразу, "Много врагов - много чести", приписываемую итальянскому диктатору. Это выражение Сальвини использовал, комментируя критическую статью о деятельности политика на посту главы МВД.

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Евроскептик Сальвини известен своей пророссийской позицией. В июле во время визита в Москву он выступил за отмену санкций ЕС в отношении России до конца года. Он заверил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины, например, правом вето.

Ранее итальянский политик назвал Революцию Достоинства в Украине "фальшивой" и считает законной аннексию Крыма в 2014 году.