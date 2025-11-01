Директор Нацразведки США раскритиковала политику страны по смене режимов: «Мы создали больше врагов, чем союзников»
Тулси Габбард (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Политика США, которая на протяжении десятилетий была направлена на смену политических режимов и «построение государств», сдерживала международное развитие.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард во время выступления на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне, передает TRT World.
«Десятилетиями наша внешняя политика находилась в ловушке контрпродуктивного и бесконечного цикла смены режимов или построения государств», — сказала она.
Габбард отметила, что политика США сводилась к универсальному подходу — свержение правительств, навязывание собственных моделей управления и вмешательство в «малопонятные» конфликты, что привело к появлению «большего количества врагов, чем союзников».
По ее словам, последствиями такой стратегии стали потери триллионов долларов, гибель тысяч людей и рост новых угроз безопасности в разных регионах мира.
Габбард также отметила, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а режим прекращения огня в секторе Газа — «хрупким». Она добавила, что Иран до сих пор вызывает беспокойство, поскольку, по данным МАГАТЭ, на его ядерных объектах недавно зафиксировали новую активность.