Какие термины впервые появились во внешнеполитической концепции Путина и что это означает — аналитик 12 апреля, 15:26 NV Премиум Силуэт здания МИД РФ в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Новая внешнеполитическая концепция России, обнародованная 31 марта, является странной попыткой Кремля противостоять «гегемонистским амбициям» Запада и особенно Соединенных Штатов, которая кажется на удивление устаревшей.



Такое мнение высказывает Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), редактор ежегодного стратегического обзора геополитики IISS.

Видео дня

Он считает новую российскую концепцию заслуживающей внимания международных аналитиков, поскольку это «первое серьезное политическое заявление Москвы после начала войны с Украиной». "Это шестое и самое мрачное подобное заявление России после опубликованных в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годах [концепций]", - подчеркивает Гулд-Дэвис, называя документ "коллективным продуктом в персоналистической автократии".