Внеочередные парламентские выборы в Армении. Почему это выгодно Пашиняну

Никола Пашиняна выбрали премьером 8 мая этого года после массовых протестов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Об этом он заявил в эфире армянских телеканалов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Свой шаг Пашинян объясняет проведением внеочередных парламентских выборов в стране.

"Как и говорил, сегодня я подаю и отставку с поста премьер-министра Армении. Целью этой отставки, однако, не является уход с поста премьера, то есть, уклонение от взятой на себя ответственности. Наоборот, все ради доведения до логического конца мирной бархатной народной революции и возвращения всей власти народу", - сказал Пашинян.

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Пашиняна выбрали премьером 8 мая этого года после массовых протестов в Армении, которые заставили его предшественника Сержа Саргсяна уйти в отставку.

Причины отставки Никола Пашиняна

В начале октября армянский парламент во время внеочередного заседания принял противоречивый законопроект. Этот документ предусматривает недопущение роспуска национального собрания в случае осложнения ситуации, когда будут выбирать премьер-министра страны.

Парламентские фракции не будут выдвигать своего кандидата в премьеры

Пашинян тогда отреагировал и заявил, что принятый законопроект означает официальное начало контрреволюции. Он призвал граждан собраться возле парламента. В ходе митинга на проспекте Баграмяна тогда еще премьер-министр Пашинян подписал указ об увольнении с должностей шести министров от партии Процветающая Армения.

После Национального собрания парламента Армении дают попытки избрать нового премьера. На это у депутатов есть две недели. Если за это время новый премьер-министр не будет избран, парламент распускается. После этого проводятся внеочередные выборы. Парламентские фракции, в том числе фракция правящей партии, уже заявили, что не намерены выдвигать своего кандидата в премьеры.

Большинство в парламенте

Сейчас рейтинг Пашиняна высокий, поэтому проведение внеочередных выборов в этом году в первую очередь устраивает именно его, отметил политический обозреватель Айк Халатян. В этой ситуации о возможном демарше Национального собрания не идет.

"Большинство получит партия Пашиняна Гражданское соглашение. Согласно законодательству, 1/3 голосов должна быть передана оппозиции. Минимум три политические силы должны быть выбраны по старому избирательному кодексу. Если новый успеют принять, то тогда будет 4. Две или три другие партии будут претендовать на треть мандата", - отметил Халатян.

Ориентировочной датой проведения внеочередных выборов называют 9 декабря.