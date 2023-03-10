В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга ранена гражданка Украины — МИД

10 марта, 14:24
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REUTERS/Fabian Bimmer

REUTERS/Fabian Bimmer

В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга ранена гражданка Украины, сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии NV в пятницу, 10 марта.

По его словам, сейчас ей предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей.

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В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить нашей украинке консульскую помощь.

В четверг, 9 марта, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полиция Гамбург Стрельба

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