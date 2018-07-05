ВМС США ответили на угрозу Ирана о нефтяной блокаде в Персидском заливе

Военно-морские силы США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства и торговли в Персидском заливе, несмотря на угрозы Ирана о возможном блокировании поставок нефти через Ормузский пролив.

"США и партнеры обеспечивают и продвигают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу судоходства и свободу торговым отношениям везде, где это допускается международным правом", - заявил в комментарии Reuters пресс-секретарь Центрального командования ВМС США капитан Билл Урбан.

Напомним, что командир Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Коусари, заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти.

Вашингтон потребовал от союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае.