Музей ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, использовав фото российского крейсера Варяг

На это обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэйв Браун.

Публикацию сделали 13 октября — к 250-летию основания ВМС США. В сообщении музей поблагодарил всех, кто «служил и служит на благо нации».

Впрочем, как выяснилось, на иллюстрации был изображен не американский, а российский ракетный крейсер Варяг.

Похожую ошибку совершил и сенатор от штата Флорида Джим Бойд, который опубликовал фото российского корабля, но позже удалил свое сообщение.