Музей ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, использовав фото российского крейсера Варяг
Музей ВМС США поздравил американский флот, использовав изображение российского крейсера (Фото: Dave Brown / X)
Национальный музей Военно-морских сил США опубликовал поздравление по случаю Дня американских ВМС, случайно использовав фото российского военного корабля.
На это обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэйв Браун.
Публикацию сделали 13 октября — к 250-летию основания ВМС США. В сообщении музей поблагодарил всех, кто «служил и служит на благо нации».
Впрочем, как выяснилось, на иллюстрации был изображен не американский, а российский ракетный крейсер Варяг.
Похожую ошибку совершил и сенатор от штата Флорида Джим Бойд, который опубликовал фото российского корабля, но позже удалил свое сообщение.