10 октября 2018, среда

ВМС Марокко открыли огонь по лодке с мигрантами, один раненый

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Королевские военно-морские силы Марокко открыли огонь по лодке с мигрантами из одной из североафриканских стран, в результате ранен один человек, сообщил AFP военный источник

По словам собеседника агентства, капитан моторной лодки, где под брезентом были укрыты 58 мигрантов, не отреагировал на предупредительные выстрелы, совершил "недружественные действия". В результате силы береговой охраны были вынуждены открыть огонь, пишет Daily Mail.

Источник сообщил, что в результате стрельбы 16-летний мигрант получил ранение в плечо, его доставили в больницу в Танжере. Остальных мигрантов, среди которых были мужчины и женщины разного возраста, высадили на берег и передали силам безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел у города Эль-Араиш у атлантического побережья Марокко.

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