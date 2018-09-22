В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Сенцова и Балуха

В столице РФ Москве задержали активистов Марину Натапову и Константина Котова, которые проводили одиночные пикеты в поддержку политзаключенных Кремля Олега Сенцова и Владимира Балуха. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Отмечается, что задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат.

По информации издания, Натапову отпустили из полиции после написания объяснительной.

Также сообщается, что в отделе другой задержанный ранил Котова в глаз, когда тот подписывал документы. После этого пострадавшего отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у активиста эрозию роговицы левого глаза. После обследования Котова отпустили.

Натапова предположила, что нападавший может быть провокатором, и добавила, что он знал о пикете в поддержку Сенцова.

Напомним, приговоренный в РФ к 20 годам строгого режима за якобы терроризм украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

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Задержанный оккупантами в Крыму украинец Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. Ранее сообщалось, что 13 сентября активиста сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя.

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