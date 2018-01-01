В мире нет стран, полностью свободных от коррупции – легендарный экономист Сегодня, 19:26 45 Цей матеріал також доступний українською Фернандо де Сото основал в Перу Институт свободы и демократии Фото Наталья Кравчук / НВ

Коррупция в той или иной мере присутствует как в развитых, так и в развивающихся странах мира, однако ей можно противопоставить эффективную борьбу с теневой экономикой, убежден знаменитый перуанский экономист Эрнандо де Сото, которого 42-й президент США Билл Клинтон однажды назвал "самым великим из живущих экономистов". Такое мнение он выразил в интервью журналу Новое Время.

По словам де Сото, "в мире нет стран, полностью свободных от коррупции, - это касается и высокоразвитых экономик".

"Куда бы я ни приехал - в США, Францию или какую‑то развивающуюся страну, - всегда беру в руки местную популярную газету. И что я вижу на обложке? Очередной коррупционный скандал, в который вовлечены первые лица государства. Будь то Дональд Трамп, Эммануэль Макрон или Раджиб Назак, экс-премьер Малайзии. А с коррупцией напрямую связана теневая экономика", - отметил де Сото, основатель перуанского Института свободы и демократии, дававший рекомендации правительствам Египта, Сальвадора, Ганы, Гаити, Казахстана и Мексики.

Ключевым средством для детенизации экономики де Сото считает возможность масштабирования бизнеса. "Масштабирование - главный вывод промышленной революции. Каждый бизнесмен мечтает о возможности продавать свои товары и услуги на как можно более широком рынке. В тени это невозможно. И увеличение сбора налогов не должно быть целью детенизации", - заключил он.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года