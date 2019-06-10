Вместо Назарбаева. Что известно о новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве Сегодня, 11:30 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov Касым-Жомарт Токаев — ставленник Назарбаева REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov

10 июня стало известно, что на президентских выборах победил Касым-Жомарт Токаев, который, по предварительным данным, набрал 70,76% голосов.

Рассказываем все, что известно о политике.

Ставленник Назарбаева

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, покинул пост президента Казахстана. При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан, членом Конституционного совета. Токаев, который на тот момент был спикером парламента, стал временно исполняющим обязанности президента страны.

Во время принятия принятия присяги 20 марта Токаев предложил переименовать в честь Назарбаева Астану, назвав ее Нурсултан, воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов его именем. Астану переименовали в тот же день.

23 апреля Назарбаев предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на президентских выборах.



Образование и старт дипломатической карьеры



Касым-Жомарт Токаев получил образование в МГИМО МИД СССР.

По окончании вуза в 1975 году он поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.

В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте, а затем направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

Политическая карьера в Казахстане

В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, а через два года возглавил МИД страны. В 1999 году он занял пост премьер-министра Казахстана, на котором пробыл три года.

С 2002 по 2007 годы снова возглавлял МИД Казахстана, а затем был избран председателем Сената парламента.

В 2013 году его избрали на этот пост во второй раз.

Международная деятельность

В качестве министра иностранных дел Токаев играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. В 1996 году он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Нью-Йорке, а в 2005 — Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия (был подписан в Центральной Азии).

Токаев принимал участие в десяти сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, избирался Председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В качестве главы Сената парламента Казахстана в 2008 году был избран Вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о своем решении назначить Токаева заместителем генсека ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генсека ООН на конференции по разоружению.

Он также являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии.

Награды и ученая степень

Токаев награжден несколькими государственными наградами Республики Казахстан и других стран.

Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык. Политик имеет ученую степень доктора политических наук. Автор девяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений.