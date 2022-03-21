В России замораживают цены на билеты в кинотеатрах — но будут показывать российское и индийское кино 21 марта, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Надоело смотреть фильмы самому? (Фото:Unsplash)

Большие российские сети кинотеатров решили заморозить цены на билеты, а из-за санкций вместо мировых премьер будут показывать российское, советское, индийское и южнокорейское кино.

Несмотря на рост расходов на показ фильмов и функционирование кинотеатров, российские киносети сообщили о замораживании цен на билеты. Об этом пишет российское издание Ведомости.

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Так решение приняли сети Формула Кино/Синема Парк, Каро, Киномакс, Синема Стар и Премьер-зал — вместе они составляют более 30% рынка по количеству кинозалов. Так хотят сохранить клиентов после того, как ряд компаний отменили премьеры своих фильмов на территории страны-агрессора, или же объявили о полном прекращении деятельности в РФ.

«Задача — сохранить его [кино] доступным и актуальным, даже несмотря на резко увеличенные расходы на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых по курсу валют повысилась примерно на 80%», — рассказал гендиректор одной из сети российских кинотеатров.



Как альтернатива голливудским фильмам и европейским премьерам — хиты прошлых лет, российские премьеры, советское кино, новые блокбастеры Болливуда, кино стран Латинской Америки и Южной Кореи.

Из-за полномасштабного военного вторжения армии России на территорию Украины ряд компаний и брендов отказался иметь дело со страной-агрессором. Среди них и много бизнесов, занимающихся кинопрокатом, видеоиграми, звукозаписью: Paramount, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures и Warner Bros (отменили ближайшие премьеры в России), The Walt Disney Company (приостанавливает всю деятельность в РФ).

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