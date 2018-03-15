Вместе с Тиллерсоном в отставку уйдут высокопоставленные чиновники Госдепа

Вместе с Тиллерсоном Госдеп США покинут двое его высокопоставленных помощников и один заместитель

Отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона повлечет за собой увольнение высокопоставленных лиц в аппарате Государственного департамента США, сообщает Politico со ссылкой на официальные источники в администрации.

"Двое высокопоставленных помощников Рекса Тиллерсона вместе с ним покинут Государственный департамент до конца месяца", - отмечается в публикации.

Как пишет издание, речь идет о руководителе аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин, а также ее заместителя Кристин Цикконе, которые отвечали за реорганизацию Государственного департамента США. Они подали в отставку во вторник, и госсекретарь "с сожалением" принял ее, поблагодарив коллег за службу.

Обе помощницы госсекретаря официально завершат выполнение своих обязанностей 31 марта, чтобы к этому периоду помочь Рексу Тиллерсону с передачей полномочий, говорится в публикации.

Ранее сообщалось также об увольнении заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстайна.

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Напомним, о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря связана с имеющимися разногласиями по ряду внешнеполитических вопросов.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.