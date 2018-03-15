Вместе с Тиллерсоном в отставку уйдут высокопоставленные чиновники Госдепа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вместе с Тиллерсоном Госдеп США покинут двое его высокопоставленных помощников и один заместитель
Фото: foreignpolicy.com

Вместе с Тиллерсоном Госдеп США покинут двое его высокопоставленных помощников и один заместитель

Отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона повлечет за собой увольнение высокопоставленных лиц в аппарате Государственного департамента США, сообщает Politico со ссылкой на официальные источники в администрации.

"Двое высокопоставленных помощников Рекса Тиллерсона вместе с ним покинут Государственный департамент до конца месяца", - отмечается в публикации.

Как пишет издание, речь идет о руководителе аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин, а также ее заместителя Кристин Цикконе, которые отвечали за реорганизацию Государственного департамента США. Они подали в отставку во вторник, и госсекретарь "с сожалением" принял ее, поблагодарив коллег за службу.

Обе помощницы госсекретаря официально завершат выполнение своих обязанностей 31 марта, чтобы к этому периоду помочь Рексу Тиллерсону с передачей полномочий, говорится в публикации.

Ранее сообщалось также об увольнении заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстайна.

Напомним, о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря связана с имеющимися разногласиями по ряду внешнеполитических вопросов.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове