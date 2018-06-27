Вместе с Болтоном в Москву для подготовки встречи с Путиным прибыл еще один советник Трампа - СМИ

Болтон прибыл в Москву в сопровождении еще одного советника Трампа

В Москву вместе с советником президента США по вопросам безопасности Джоном Болтоном также прибыл еще один советник по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл.

Как сообщает Интерфакс, Хилл сопровождает Болтона в рамках визита, посвященного подготовке встречи американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Отмечается, что американские дипломаты уже прибыли в Москву.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Болтон едет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Путина и Трампа.

По данным СМИ, сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.