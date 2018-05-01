Вмешательство России в выборы президента США: опубликованы вопросы спецпрокурора к Трампу

Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой

В распоряжении американской газеты The New York Times оказался список вопросов, которые специальный прокурор США Роберт Мюллер предоставил адвокатам президента США Дональда Трампа в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы.

Издание опубликовало эти вопросы на своем сайте, отметив, что они процитированы не дословно, а некоторые из них представляют собой выжимку.

NYT разделило все вопросы (а их оказалось не менее 40) на четыре категории.

Первая из них касается отношений Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном. Мюллер хочет знать, что Трампу известно о телефонных звонках, которые Флинн делал на тот момент российскому послу Сергею Кисляку, как принималось решение об увольнении Флинна.

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Две другие категории посвящены бывшему главе ФБР Джеймсу Коми и бывшему генпрокурору США Джеффу Сешнсу. "Что вы думаете о брифинге Коми от 6 января 2017 года о вмешательстве в российские выборы? Какова была цель вашего ужина с Коми 27 января 2017 года, и что там было сказано? Что вы имели в виду, когда сказали российским дипломатам 10 мая 2017 года, что увольнение мистера Коми сняло давление?" - гласят несколько вопросов Мюллера.

В одном из вопросов спецпрокурор просит объяснить смысл одного из твитов Трампа, датированного 12 мая 2017 года. "Джеймсу Коми лучше убедиться в том, что не существует "записей" наших разговоров, прежде чем он начнет сливать информацию СМИ", - написал тогда Трамп.

Что касается Сешнса, то Мюллера интересует, что Трамп думает по поводу его самоотвода, какие усилия он предпринимал, чтобы заставить его изменить свое решение и почему позднее обрушился на него с критикой.

Четвертый раздел вопросов касается непосредственно России. В частности, Мюллера интересуют детали встречи 2016 года Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, а также подробности поездки Трампа в 2013 году в Москву. Также спецпрокурор просит прояснить, как обсуждения велись во время кампании по антироссийским санкциям, и другие вопросы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.