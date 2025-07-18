Директор Национальной разведки Тулси Габбард , выдвинутая на должность президентом Трампом, обвинила членов администрации Обамы в том, что они якобы знали, что «Россия не влияла на результаты президентских выборов-2016 в США с помощью кибератак».

Об этом 18 июля сообщает издание New York Post.

Габбард опубликовала более 100 страниц электронных писем, меморандумов и другого рода данных. По ее мнению, массив документов доказывает «заговор с целью подрыва победы президента Трампа в 2016 году со стороны чиновников администрации Обамы».

Как отмечает NYP, среди документов была оценка разведывательного сообщества США от 12 сентября 2016 года. В документе утверждалось, что «иностранные противники не имеют и, вероятно, не получат возможности успешно и широкомасштабно организовывать незаметные кибератаки» на американскую избирательную инфраструктуру.

Как уточняет NYP, 7 декабря 2016 года в офисе тогдашнего директора Национальной разведки США Джеймса Клаппера пришли к определенным выводам.

«Иностранные противники не использовали кибератаки на инфраструктуру выборов, чтобы изменить результаты президентских выборов в США. (…) У нас нет доказательств киберманипуляций с инфраструктурой выборов с целью изменения результатов», — пишет издание со ссылкой на разведчиков.

Габбард и соратники Трампа утверждают, что «эти выводы» Клаппер и другие чиновники скрыли. Далее им вменяют в вину распространение утверждений, что Кремль организовывал взломы Национального комитета Демократической партии и вмешался в президентскую гонку в пользу Трампа.

«С этой целью несколько чиновников, в том числе директор ЦРУ Джон Бреннан, госсекретарь Джон Керри и заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, встретились в Белом доме 9 декабря 2016 года, где Обама поручил каждому из них расследовать вмешательство России в выборы», — пишет NYP.

3 июля агентство Reuters сообщило, что в новом отчете ЦРУ подтверждаются предыдущие выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, чтобы помочь на то время кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить демократическую соперницу Хиллари Клинтон.

В новом обзоре «не ставится под сомнение качество и надежность» строго засекреченного предыдущего отчета ЦРУ, но ставится под сомнение высокий уровень достоверности, который ЦРУ и ФБР придали этому заключению. Согласно новому обзору, ЦРУ считает, что предыдущей оценке следовало придать уровень «умеренной достоверности».

Дональд Трамп ранее отвергал отчет разведывательного сообщества США, незасекреченная версия которого была обнародована в январе 2017 года. Более того, после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре 2017 года Трамп заявлял, что верит заверениям диктатора РФ о его невмешательстве в американские выборы.