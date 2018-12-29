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Власти Венесуэлы ввели госконтроль на американском заводе

Сегодня, 04:45
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Предприятие национализировано

Власти Венесуэлы объявили о введении государственного контроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо

Об этом передает Globovision.

Решение было принято после того, как хозяева завода объявили о прекращении работы в Венесуэле.

Рабочих завода призвали вернуться на свои места для возобновления производства.

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Теги:   Венесуэла

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