Власти Венесуэлы ввели госконтроль на американском заводе
Власти Венесуэлы объявили о введении государственного контроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо
Об этом передает Globovision.
Решение было принято после того, как хозяева завода объявили о прекращении работы в Венесуэле.
Рабочих завода призвали вернуться на свои места для возобновления производства.
Утопить страну в насилии: Мадуро обвинил США в подготовке вторжения в Венесуэлу
Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов