Власти Венесуэлы ввели госконтроль на американском заводе Сегодня, 04:45 59 Цей матеріал також доступний українською Предприятие национализировано

Власти Венесуэлы объявили о введении государственного контроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо

Об этом передает Globovision.

Решение было принято после того, как хозяева завода объявили о прекращении работы в Венесуэле.

Рабочих завода призвали вернуться на свои места для возобновления производства.

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