Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля - The Times

Британское издание The Times сообщает, что руководство Великобритании собирается выкупить дом Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери.

Также власти хотят выкупить дом полицейского, который также пострадал во время отравления.

По данным СМИ, вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, сделали жилье непригодным для проживания.

За дом Скрипаля заплатят 350 тысяч фунтов (порядка 15 миллионов гривен), а за дом полицейского Ника Бейли заплатят порядка 430 тысяч фунтов (около 17 миллионов гривен).

Также будут выкуплены автомобили и личные вещи пострадавших.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на скамье в британском городе Солсбери.

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Специалисты определили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе.

Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

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Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет. Россия же отвергает все обвинения.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипаль пришли в себя, позже их выписали из больницы.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот России со стороны многих стран мира.