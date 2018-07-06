Власти Таиланда заявили, что заблокированные в пещере дети не могут нырять

Дети еще не могут плавать под водой

Заблокированные в пещере Таиланда 12 подростков и их футбольный тренер не будут вытащены на поверхность сегодня вечером, поскольку они еще "не умеют нырять", заявил губернатор района Чианграй Наронсак Осоттанакорн.

Школьники находятся в пещере уже 13 дней. Их обнаружили на 9-й день поисков живыми, но изможденными. На данный момент они обеспечены медикаментами и продуктами питания. Cамостоятельно выбраться из пещеры они не могут, так как из-за ливней вход в нее оказался затоплен.

По его словам, власти все еще пытаются найти лучший способ, как можно вытащить детей из пещеры, передает Standard.

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"Мы не можем ждать, пока идет дождь и ухудшит ситуацию", - сказал он.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.